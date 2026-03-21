Biegacze, kolarze oraz duathloniści zaprezentowali swoje umiejętności w Zielonej Górze. Nie brakowało emocji i rywalizacji na imponujących dystansach.
Sumarycznie w całym Ultramaratonie wzięło udział 327 uczestników. Poniżej prezentujemy wyniki poszczególnych dyscyplin i dystansów:
Bieg na dystansie 103 km – 55 uczestników:
I miejsce – Marcin Wasilewski (Droszków) – 8:51:35
II miejsce – Dariusz Wojtulewski (Zielona Góra) – 8:52:08
III miejsce – Dominik Komendacki (Głogów) – 8:58:04
Bieg na dystansie 48 km – 47 uczestników:
I miejsce – Bartosz Grzegorczyk (Żary) – 3:41:10
II miejsce – Adam Stachowiak (Rydzyna) – 3:43:06
III miejsce – Andrzej Januszewski (Warszawa) – 3:43:41
Bieg na dystansie 23 km – 112 uczestników:
I miejsce – Artur Król (Zielona Góra) – 1:31:33
II miejsce – Dawid Kotlarek (Zielona Góra) – 1:33:33
III miejsce – Zbigniew Kostrzembski (Zielona Góra) – 1:34:42
Wyścig kolarski na dystansie 103 km – 90 uczestników:
I miejsce – Daniel Telej (Gubin) – 3:36:36
II miejsce – Tomasz Pankowiak (Fabianów) – 3:43:01
III miejsce – Paweł Pęciak (Zielona Góra) – 3:45:18
Duathlon na dystansie 103 km – 23 uczestników:
I miejsce – Radosław Boniec (Łaz) – 4:44:10
II miejsce – Andrzej Szczepański (Zielona Góra) – 4:56:10
III miejsce – Marcin Wróbel (Wysoka) – 4:57:55
Rywalizacja drużynowa, czyli suma indywidualnych występów przedstawicieli drużyn w rywalizacji indywidualnej:
Wyścig kolarski na dystansie 103 km:
I miejsce – „Seco/Warwick” – 12:30:31
II miejsce – „Yolobike Marba Team” – 12:32:01
III miejsce – „Marwis” – 15:40:00
Bieg na dystansie 23 km:
I miejsce – „#Teamkotlarek Runners” – 5:20:16
II miejsce – „Geriatria i Pielęgniarki” – 6:24:01
III miejsce – „Akson” – 6:24:52