Biegacze, kolarze oraz duathloniści zaprezentowali swoje umiejętności w Zielonej Górze. Nie brakowało emocji i rywalizacji na imponujących dystansach.

Sumarycznie w całym Ultramaratonie wzięło udział 327 uczestników. Poniżej prezentujemy wyniki poszczególnych dyscyplin i dystansów:

Bieg na dystansie 103 km – 55 uczestników:

I miejsce – Marcin Wasilewski (Droszków) – 8:51:35

II miejsce – Dariusz Wojtulewski (Zielona Góra) – 8:52:08

III miejsce – Dominik Komendacki (Głogów) – 8:58:04

Bieg na dystansie 48 km – 47 uczestników:

I miejsce – Bartosz Grzegorczyk (Żary) – 3:41:10

II miejsce – Adam Stachowiak (Rydzyna) – 3:43:06

III miejsce – Andrzej Januszewski (Warszawa) – 3:43:41

Bieg na dystansie 23 km – 112 uczestników:

I miejsce – Artur Król (Zielona Góra) – 1:31:33

II miejsce – Dawid Kotlarek (Zielona Góra) – 1:33:33

III miejsce – Zbigniew Kostrzembski (Zielona Góra) – 1:34:42

Wyścig kolarski na dystansie 103 km – 90 uczestników:

I miejsce – Daniel Telej (Gubin) – 3:36:36

II miejsce – Tomasz Pankowiak (Fabianów) – 3:43:01

III miejsce – Paweł Pęciak (Zielona Góra) – 3:45:18

Duathlon na dystansie 103 km – 23 uczestników:

I miejsce – Radosław Boniec (Łaz) – 4:44:10

II miejsce – Andrzej Szczepański (Zielona Góra) – 4:56:10

III miejsce – Marcin Wróbel (Wysoka) – 4:57:55

Rywalizacja drużynowa, czyli suma indywidualnych występów przedstawicieli drużyn w rywalizacji indywidualnej:

Wyścig kolarski na dystansie 103 km:

I miejsce – „Seco/Warwick” – 12:30:31

II miejsce – „Yolobike Marba Team” – 12:32:01

III miejsce – „Marwis” – 15:40:00

Bieg na dystansie 23 km:

I miejsce – „#Teamkotlarek Runners” – 5:20:16

II miejsce – „Geriatria i Pielęgniarki” – 6:24:01

III miejsce – „Akson” – 6:24:52