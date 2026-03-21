Koszykarze SKM Zastalu w turnieju CEYBL U14 w Zielonej Gorze, po wygranych w grupie ze słowackim zespołem Nitra Blue Wings Academy 100:49 i ze czeską drużyną BK Gapa Hradec Kralove 98:59, w ostatnim meczu grupy A pokonali niemiecki Niners Chemnitz Academy 69:57.

Zwycięstwo w grupie oznacza awans SKM Zastalu do wielkiego finału w którym zmierzą się z Gromami Nowy Tomyśl:

Po meczu z Niners Chemnitz wśród zielonogórskich koszykarzy lekki niedosyt, ale wierzą, że zrekompensują to sobie w wielkim finale turnieju CEYBL U14: