Ponad 181 mln zł wydatków zakłada przyszłoroczny budżet powiatu gorzowskiego. Około 40% z tej kwoty władze powiatu planują wydać na inwestycje. Budżet został przyjęty jednogłośnie. Za głosowało 19. radnych, wszyscy obecni na sesji budżetowej.

Starosta gorzowski Krzysztof Karwatowicz podkreśla, że wydatki powiatu udało się poukładać w taki sposób, aby zyskać akceptację całej rady:

Na inwestycje powiat planuje wydać 70 mln zł, ale 50 mln to zdobyte dofinansowanie. Jak mówi Krzysztof Karwatowicz powiat w przyszłym roku będzie inwestował w drogi, w tym w poprawę znaków i linii na drogach. Powiat chce zainwestować także w poprawę bezpieczeństwa, a więc budowę przejść dla pieszych, progów zwalniających i luster. Uporządkowano także sposób dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z powiatowego budżetu. Powiat będzie inwestował także w ścieżki rowerowe:

Dochody powiatu mają wynieść w przyszłym roku 176,5 mln zł. Deficyt w wysokości ponad 4,5 mln zł nie powiększy zadłużenia powiatu, władze chcą go spłacić z oszczędności.