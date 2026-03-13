Czy piękno zaczyna się od zdrowia? Na te pytanie odpowiadali uczestnicy debaty, jaka została zorganizowana na Uniwersytecie Zielonogórskim. Inicjatorem był lubuski oddział NFZ. Wzięli w niej udział studenci oraz uczniowie zielonogórskich szkół ponadpodstawowych. Celem inicjatywy było zwrócenie uwagi na potrzebę świadomej troski o zdrowie i regularnej profilaktyki. Uczestnicy debaty zachęcali do regularnych badań, ale także rozwiewali mity związane ze szczepieniem się przeciwko wirusowi HPV.