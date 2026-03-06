Akcja zielonogórskich strażaków w lesie koło Niedoradza. Służby sprawdzały znalezisko – kilkanaście butelek z płynem w środku. Na miejsce dojechała m.in. specjalistyczna grupa chemiczna z Zielonej Góry.

Mówi mł. bryg. Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskich strażaków:

12 butelek ze znalezionym płynem zostało przekazanych właścicielowi trenu. Zgłoszenie wpłynęło do służb po godzinie 9.00.