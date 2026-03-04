Blisko 50% mieszkańców Zielonej Góry regularnie spożywa alkohol – wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez specjalistów z Instytutu Badawczego IPC. Wdrożenie nowego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych to jeden z tematów podjętych podczas ostatniej sesji Rady Miasta Zielona Góra.

Jak mówi Aleksandra Szelezin z Instytutu IPC, w badaniu wzięło udział ponad tysiąc osób:

W ramach nowego programu profilaktycznego przeprowadzane będą różnego rodzaju spotkania i kampanie informacyjne dla mieszkańców. Jak mówi Elżbieta Smykał, przewodnicząca miejskiej komisji ds. rodziny i spraw społecznych, wyniki diagnozy pokazują potrzebę dalszej pracy:

Dodajmy, że obecnie trwają konsultacje społeczne w sprawie zakazu nocnej sprzedaży alkoholu w Zielonej Górze.