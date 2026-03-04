Żużlowcy Falubazu Zielona Góra będą mieli okazje do testowania swoich umiejętności. Klub podpisał bowiem dzisiaj porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim. Naukowcy z lokalnej uczelni będą m.in. badać parametry fizyczne zawodników, ich zdolności koncentracji oraz szybkość reakcji.

Badania zawodników będą się odbywały trzy razy w roku, w różnych cyklach treningowych. Jak mówi Adam Goliński, prezes Falubazu Zielona Góra, współpraca będzie miała pozytywne skutki zarówno dla klubu, jak i dla uczelni:

Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. Wojciech Strzyżewski podkreśla, że wielu studentów będzie w przyszłości pracować w różnych klubach i instytucjach sportowych:

– Badania będą dotyczyły różnych aspektów, niezbędnych do efektywnej jazdy na motorze – wyjaśnia dr hab. Mariusz Naczk, prorektor ds. Collegium Medicum UZ:

– Wdrażanie nowych technologii w sporcie zawodowym to konieczność – twierdzi Jacek Frątczak, przewodniczący miejskiej komisji kultury i sportu:

Pierwsze badania żużlowców mają ruszyć w najbliższych miesiącach.