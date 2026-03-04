Kredyty będą tańsze, lokaty dadzą mniej zarobić. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o ćwierć punktu procentowego.

Analityk firmy Rankomat.pl Jarosław Sadowski przypomina, że od początku serii obniżek, rozpoczętej w ubiegłym roku, podstawowa stopa spadła o 2 punkty procentowe. „Efektem są korzyści dla spłacających kredyty” – dodaje ekspert:

Jarosław Sadowski dodaje, że niższe stopy oznaczają też większą dostępność kredytów hipotecznych.

Sadowski uważa, że w tym roku czeka nas przynajmniej jeszcze jedna obniżka stóp. Po dzisiejszej obniżce podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego będzie wynosiła 3,75 procent.