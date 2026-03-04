Gościem Patryka Małyszki jest Jolanta Gaczyńska, zastępca dyrektora ds. przyrodniczych Parku Narodowego „Ujście Warty”:
Gościem Patryka Małyszki jest Jolanta Gaczyńska, zastępca dyrektora ds. przyrodniczych Parku Narodowego „Ujście Warty”:
10 tysięcy złotych dotacji z Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej w Poznaniu otrzymało nowosolskie starostwo. Środki zostały przeznaczone na działania Młodzieżowej...
To pierwsze takie urządzenie w województwie lubuskim i czwarte w kraju. Do gorzowskiego szpitala trafiła nowa gammakamera. Urządzenie pozwoli na...
W tym roku na terenie powiatu nowosolskiego są i będą realizowane remonty wielu dróg. Na inwestycje samorząd otrzymał rządowe dofinansowanie....
W największym ośrodku wypoczynkowym nad Jeziorem Sławskim, SCKiW, trwają przygotowania dla sezonu. Gmina Sława prowadzi tam inwestycje w celu polepszenia...
Władze Nowej Soli zapraszają mieszkanki na obchody Święta Kobiet. Wydarzenie w światowym stylu odbędzie się w Magazynie Solnym, w najbliższą...
25 lat pozbawienia wolności - to wyrok dla Błażeja K, który chciał zabić byłą partnerkę, używając ładunku wybuchowego. Do zdarzenia...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
Radio Zachód S.A.
ul. Kukułcza 1
65-472 Zielona Góra