Na razie nie będzie powrotu mieszkańców do budynku Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie. 21 stycznia w budynku wybuchł pożar, a mieszkańcy zostali ewakuowani.

Do krośnieńskiego starostwa powiatowego dotarły dziś ekspertyzy, które wykluczyły możliwość powrotu pensjonariuszy, nawet do części budynku, której nie objął pożar.

– Dzisiaj dotarły do nas trzy ekspertyzy branżowe: budowlana, elektryczna i sanitarna. Niestety, skala zniszczeń w budynku jest większa niż przypuszczaliśmy – mówi Anna Januszkiewicz, starosta powiatu krośnieńskiego.

Wedle prowizorycznych ocen doprowadzenie budynku Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie do bezpiecznego użytkowania zajmie przynajmniej 8 miesięcy.

Pensjonariusze w większości przebywają teraz w Domu kombatanta w Zielonej Górze. Niektórzy zostali jednak przetransportowani do innych DPS. Starosta zapewnia, że w współpracy z wydziałem polityki społecznej urzędu wojewódzkiego trwają poszukiwania miejsc w placówkach bliżej Szczawna.