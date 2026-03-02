Dziś w Nowej Soli ruszyła czwarta edycja programu „Majster dla Seniora”. Kolejne cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Program ma na celu pomoc starszym ludziom przy usuwaniu drobnych awarii. – Każdy senior ma prawo do zlecenia wykonania trzech w roku domowych napraw. – mówi Tomasz Czerwoniak z Urzędu Miasta Nowej Soli.

Marek Wiśniewski po raz trzeci wygrał przetarg na realizację napraw.

W tym roku na realizację programu „Majster dla Seniora” samorząd Nowej Soli przeznaczył 50 tysięcy złotych.