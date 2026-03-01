Siatkarze Cuprum Stilonu Gorzów przegrali w Lublinie z Bogdanką LUK 2:3 w 24. kolejce PlusLigi.

W każdym z pięciu setów gorzowianie toczyli bardzo zacięty bój z mistrzami Polski. Pierwszego przegrali 28:30, choć już wydawało się, że wygrali gdy asa zaserwował przy stanie 24:25 Chizoba. Po wideoweryfikacji okazało się jednak, że był minimalny aut. W drugiej partii Cuprum Stilon wygrał 25:23, w trzeciej 30:28.

W czwartej partii gorzowianie prowadzili różnicą nawet czterech punktów, ale w połowie seta gra im się posypała i inicjatywę przejęli gospodarze. Było już nawet 24:19, ale na zagrywkę poszedł znakomicie grający dziś Chizoba i zmniejszył straty do 24:23, jednak 25 punkt zdobyła Bogdanka LUK. W połowie tie-breaka miejscowi odskoczyli i wygrali 15:11.

Chizoba skończył dziś skutecznie 26 ataków na 43 wykonane. Bardzo dobrze funkcjonował gorzowski blok, który dał 13 punktów. Nieźle przyjmował i bardzo dobrze bronił Szymon Gregorowicz. Dobry dzień w przyjęciu, ale trochę słabszy w ataku miał Mathis Henno.

Mateusz Malinowski (atakujący Bogdanki LUK):

Hubert Henno (trener Cuprum Stilonu):