Tenisistki stołowe Palmiarni ZKS Zielona Góra przegrały w swoim 12 spotkaniu Ekstraklasy kobiet z Uniwersytetem Ekonomicznym AZS-em Wrocław 0:3.

Najbliżej zwycięstwa w swoim pojedynku była Lena Puzio, która uległa Katarzynie Węgrzyn dopiero w tie-breaku, przegrywając ostatecznie 2:3. Maja Sokołowska przegrała 0:3 z Sun Chen, takim samym wynikiem zakończyło się starcie Mai Zarzyckiej z Anną Węgrzyn.

Zawodniczki Palmiarni cały czas zajmują ostatnie, 8 miejsce w ligowej tabeli, mając na koncie 1 punkt. Z kolei Wrocławianki dzięki dzisiejszemu zwycięstwu wskoczyły na fotel wicelidera z 25 oczkami na koncie.

Przebieg pojedynków:

Lena Puzio – Katarzyna Węgrzyn 2:3 (15:13, 2:11, 11:8, 3:11, 5:6)

Maja Sokołowska – Sun Chen 0:3 (2:11, 3:11, 3:11)

Maja Zarzycka – Anna Węgrzyn 0:3 (2:11, 5:11, 5:11)

Szerzej o meczu mówił trener Zielonogórzanek, Lucjan Błaszczyk: