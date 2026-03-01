Instytucja zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-27 dokonała oceny wdrażania projektów zawartych w strategiach. Strategie podpisywały gminy, które zgrupowały się w celowych porozumieniach. Okazuje się, że liderem wśród wdrażających w życie swoje projekty jest Partnerstwo Razem dla wspólnego rozwoju. W jego skład wchodzą: Przytoczna, Pszczew, Trzciel, Szczaniec, Zbąszynek, Trzebiechów, Babimost, Kargowa i Bojadła.

– Na nasze porozumienie przypada ponad 8,6 mln euro, a nasze gminy zrealizują za te pieniądze 55 inicjatyw – informuje Maciej Sieńkowski, wójt Szczańca.

Wkład własny gminy Szczaniec do każdego w powyższych projektów wynosi około 20 procent całej kwoty.