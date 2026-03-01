W ramach gorzowskich obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych władze województwa lubuskiego i Gorzowa upamiętniły postać Rotmistrza Witolda Pileckiego.

Pod pomnikiem tego polskiego bohatera Wicewojewoda Lubuski Maciej Siwicki mówił o lekcji, jaką swoim życiem dał Polakom ten najbardziej znany żołnierz wyklęty:

Tomasz Rafalski, wiceprzewodniczący gorzowskiej rady miasta, mówił o „najważniejszym przesłaniu żołnierzy wyklętych, czyli miłości do ojczyzny”:

Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem Rotmistrza przez delegacje służb mundurowych oraz władze województwa i miasta złożono również wiązanki kwiatów przy obelisku Pamięci Żołnierzy Wyklętych w gorzowskim Parku 750-lecia.