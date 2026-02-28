W sobotę w Toruniu rozpoczęły się 70. PZLA Halowe Mistrzostwa Polski w lekkoatletyce, które potrwają do niedzieli.

Pierwszego dnia jedna z Lubuszanek zdobyła medal w kat. U23.

Marika Majewska z AZS-u AWF-u Gorzów zajęła czwarte miejsce w finale biegu na 60 m przez płotki z czasem 8.17. Wygrała Pia Skrzyszowska (AZS AWF Warszawa – 7.89), przed Alicją Sielską (AZS AKF Kraków – 8.10) oraz Karoliną Gajewską (AZS AKF Kraków – 8.13). Inna z gorzowianek z AZS-u AWF-u, Kaja Wesołowska zajęła 6. miejsce z czasem 8.31, a tuż za nią uplasowała się klubowa koleżanka Amelia Kielar z czasem 8.32. Ten wynik dał jej srebrny medal w kat. U23.

Wiktoria Knutowicz z ALKS-u AJP Gorzów zajęła 11. miejsce w trójskoku. Jej wynik to 11.90. Triumfowała Zuzanna Sztachańska (AZS Łódź – 13.21), przed Anną Kłosińską (MKL Toruń – 12.99) oraz Karoliną Młodawską-Marzec (KKL Kielce – 12.98).

W eliminacjach biegu na 400 m odpadła Martyna Trocholepsza z AZS-u AWF-u Gorzów, uzyskując czas 56.98.