Urzędy administracji państwowej i samorządowej powinny osobom niedosłyszącym zapewniać możliwość obsługi z pomocą tłumacza języka migowego. Urząd miejski w Torzymiu oferuje natomiast usługę wideotłumacza dla osób głuchych.

– Można u nas skorzystać z wideotłumacza od razu, nie trzeba się specjalnie umawiać – zapewnia Ewelina Niwald-Brzuśnian, burmistrzyni Torzymia.

Osoba niesłysząca, która chce załatwić sprawę w urzędzie w Torzymiu musi skierować się do biura podawczego. Tam musi poinformować pracowników, że potrzebuje wideotłumacza. Wystarczy kartka z takim komunikatem. Następnie trzeba chwile poczekać, aż urzędnicy uruchomią usługę wideotłumacza.