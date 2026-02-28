W I lidze szczypiornistów Zew Świebodzin przegrał w sobotę na wyjeździe z Olimpem Grodków 26:32.
O tym meczu i przyczynach porażki mówi trener świebodzinian, Kamil Hanuszczak:
Siatkarze Karton-Pak Astry Nowa Sól wygrali na wyjeździe z SMS-em PZPS Spała 3:0 w kolejnym meczu PLS 1. ligi. Drużyna...
Piłkarze ręczni Olimpu AZS-u UZ Zielona Góra przegrali po rzutach karnych na wyjeździe z ŚKPR-em Świdnica w meczu 18. kolejki...
Piłkarze Warty Gorzów rozbili u siebie Skrę Częstochowa aż 5:0 w meczu inaugurującym wiosnę w III lidze. Z powodu złego...
Siatkarki Świtu Drzonków wygrały swój pierwszy mecz na turnieju 1/8 finału mistrzostw Polski młodziczek w Zielonej Górze. Pokonały 2-0 SPS...
Piłkarze ręczni Rajbud Development Stali Gorzów pokonali na wyjeździe Grot Blachy Pruszyński Anilanę Łódź 38:35 w meczu 18. kolejki Ligi...
