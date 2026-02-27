Ratownicy z Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze za ograniczeniem sprzedaży alkoholu w nocy. W Zielonej Górze trwają konsultacje w tej sprawie. Ograniczenie sprzedaży miałoby miejsce w godzinach od 22.00 do 6.00 we wszystkich sklepach i stacjach paliw.

Marcin Gałecki, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze wskazywał dzisiaj na antenie Radia Zielona Góra, że pijani pacjenci utrudniają pracę służb i blokują inne wyjazdy:

Tylko według danych ze stycznia 2026 roku, 45 procent pacjentów, do których wyjeżdżały karetki pogotowia, stanowiły osoby pod wpływem alkoholu – dodawał Marcin Gałecki:

Marcin Gałecki był gościem Rozmowy o 9.00. Konsultacje w sprawie nocnej prohibicji w Zielonej Górze potrwają do końca kwietnia.