Rząd zdecydował się na prezentację szczegółowych informacji dotyczących programu SAFE. Premier Donald Tusk wyjaśnił, że nie chce, aby spory polityczne zakłóciły realną ocenę tego, czego potrzeba do obrony.

Podczas konferencji prasowej podkreślał, że – oprócz aspektów bezpieczeństwa – na programie skorzystają polskie firmy we wszystkich województwach:

Dziś w Sejmie głosowanie nad poprawkami Senatu do ustawy wdrażającej program SAFE. Premier Donald Tusk zaapelował do niezdecydowanych polityków o podjęcie właściwej decyzji w sprawie unijnego instrumentu:

Poprawki Senatu dotyczą między innymi tego, że środki na spłatę pożyczki z funduszu nie będą pochodzić z budżetu resortu obrony, lecz z rezerwy budżetu państwa. Wykorzystanie środków z pożyczki SAFE będzie ponadto podlegało kontroli antykorupcyjnej i kontrwywiadowczej. Kolejna poprawka dotyczy obowiązku przedstawiania przez szefa MON sprawozdania z wykonania programu – w Sejmie i w Senacie.

Polska ma być największym beneficjentem programu SAFE. Ze 150 miliardów euro ma dostać niemal jedną trzecią – prawie 44 miliardy euro niskooprocentowanych pożyczek na preferencyjnych warunkach. Polska ma sfinansować przy pomocy programu SAFE 130 projektów. Spłata kredytu zacznie się za 10 lat i będzie rozłożona do 2070 r.