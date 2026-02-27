Pakistańskie lotnictwo przeprowadziło w nocy naloty na Kabul. Wcześniej Afganistan ogłosił ofensywę wojskową przeciw Pakistanowi i zajął kilka posterunków wojska pakistańskiego.

Minister obrony Pakistanu Khawaja Asif ogłosił, że jego kraj jest w stanie „otwartej wojny” i że będzie się bronił przed wszelkimi aktami agresji.

„Nasza cierpliwość się wyczerpała. Teraz to otwarta wojna. Teraz nastąpi zdecydowane działanie” – napisał szef pakistańskiego MON na platformie X.

W podobnym tonie wypowiadają się władze Afganistanu, oskarżając Pakistan o eskalację konfliktu. Były afgański prezydent Hamid Karzai powiedział, że siły zbrojne będą broniły jedności kraju oraz odpowiedzą na każdy przejaw agresji.

W związku z eskalacją konfliktu Iran zaproponował mediację.