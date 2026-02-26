Skarbówka czeka na deklaracje, a my sprawdzamy, jak rozliczają się gorzowianie.

Rozpoczęło się ogólnopolskie składanie rocznych zeznań podatkowych, a podatnicy mają już wgląd do swoich zeznań na platformie e-Urząd Skarbowy.

– Najłatwiejszym sposobem rozliczenia jest forma elektroniczna, z której korzysta coraz więcej osób – mówi Ewa Markowicz, rzecznik izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.

Jeżeli do 30 kwietnia takie osoby nie podejmą żadnych działań urząd z automatu przyjmuje takie zeznanie. Każdy podatnik ma jednak możliwość przekazania 1,5 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Zapytaliśmy gorzowian czy korzystają z tej opcji.

Termin rozliczenia PIT mija 30 kwietnia. Podatnicy, którzy nie złożą deklaracji w terminie, mogą liczyć się z konsekwencjami finansowymi.