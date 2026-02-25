Książki, Ludzie, Historie!

Dziś naszym gościem specjalnym będzie Anna Rybakiewicz – autorka bestsellerowych powieści obyczajowych, które poruszają serca czytelników w całej Polsce. Porozmawiamy o jej twórczości, inspiracjach oraz o najnowszej książce Przez trudy do gwiazd.

Odwiedzimy także biblioteki w naszym regionie i sprawdzimy, co ciekawego przygotowały dla swoich mieszkańców.

A teraz pytanie do Was!

Czy czytaliście książki Anny Rybakiewicz?

Jak je oceniacie? Która historia najbardziej zapadła Wam w pamięć? Czekamy również na Wasze polecenia książkowe 🙂

Dajcie znać w komentarzach

Dla najbardziej kreatywnych odpowiedzi mamy wyjątkową nagrodę – najnowszą książkę „Przez trudy do gwiazd” od Wydawnictwo Filia!

Od godz. 12:10 czekamy na Wasze telefony: 68 324 22 55 i 801 327 462 oraz na komentarze.