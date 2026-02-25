W Lubuskiem trwają ostatnie dni ferii. W wielu miejscowościach organizowane są półkolonie i inne formy wypoczynku. Kilkudziesięciu chłopców z Poznania przebywa w Żaganiu na obozie sportowym. Obiekty kompleksu Arena kontrolują inspektorzy sanepidu, aby upewnić się, czy wszelkie wymogi bezpiecznego pobytu dzieci są spełnione przez organizatora.

Sprawdzenia obejmują warunki zakwaterowania, higieny czy żywienia. Wszystko ma na celu ochronę zdrowia uczestników. W ramach spotkania przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej prowadzą także z dziećmi rozmowy na temat bezpieczeństwa podczas ferii, czy właściwego odżywiania się. – Takie rozmowy, to szeroko rozumiana prewencja i edukacja. Towarzyszą nam funkcjonariusze policji i przedstawiciel kuratorium. Wszyscy razem dbamy o bezpieczny odpoczynek w naszym mieście – mówi Małgorzata Maternowska z żagańskiego sanepidu: