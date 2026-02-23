Żagański Pałac Kultury oraz Państwowa Szkoła Muzyczna 1 i 2 stopnia zapraszają na 27 Ogólnopolski Turniej Pianistyczny imienia Haliny Czerny-Stefańskiej. Dwudniowe wydarzenie rozpoczyna się w czwartek.

Honorowy patronat nad imprezą objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. – Zachęcamy do wysłuchania niezwykłego recitalu fortepianowego odbywającego się w ramach turnieju. Gościem Żagania będzie wybitka pianistka i wirtuozka – mówi Karolina Gałązka dyrektorka pałacu:

– Pierwszego dnia w auli szkoły odbędą się także przesłuchania uczestników. Nazajutrz planowany jest koncert laureatów – zaznacza współorganizatorka eventu:

Początek turnieju godzina 9.00. Pałacowy koncert w sali Familijnej zaplanowano na godzinę 18.00.