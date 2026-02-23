Żagańscy leśnicy oznaczają ogrodzenia szkółek wykonane z siatki drucianej tak zwanym stroiszem. Celem znakowania jest ochrona przed wplątaniem się w drucianą siatkę kuraków leśnych – głuszca i cietrzewia.

Ogrodzenia leśnych upraw oznaczane są gałązkami sosnowymi. – Gatunki tych ptaków, objęte są ścisłą ochroną prawną. Co więcej jest ich coraz mniej, więc wymagają szczególnego dozoru. Takie proste rozwiązania, które stosujemy ratują życie tym mieszkańcom lasów – mówi nadleśniczy Michał Szczepaniak z Nadleśnictwa Żagań:

– Staramy się stwarzać tym gatunkom bezpieczne warunki w lesie. Wykaszamy między innymi zdrewniałe krzewiny borówek, czy wysypujemy piasek i gastrolity pod siedliska tych ptaków – zaznacza żagański nadleśniczy:

Na działania w ramach projektu „Razem dla natury”” żagańskie nadleśnictwo przeznacza ponad 100 tysięcy złotych.