Strażacy z powiatu żagańskiego przekażą mieszkańcom kilkaset czujek dymu i czadu w ramach akcji prewencyjnej. Program kierowany jest do seniorów, rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz właścicieli posesji o podwyższonym zagrożeniu wystąpienia pożaru.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu włączyła się do ogólnopolskiej akcji. – Celem prowadzonych działań jest poprawa bezpieczeństwa. Nie tylko przekażemy czujki, ale także zamontujemy je w domach, gdzie mieszkają osoby starsze. Opowiemy również o ważnych zasadach, których należy przestrzegać, aby uniknąć pożaru – mówi brygadier Paweł Grzymała:

Dodajmy, że od 2030 roku czujki będą obowiązkowe we wszystkich posesjach posiadających źródło ciepła na opał stały lub gaz czy olej opałowy.