Nowy przypadki grypy dzikich ptaków na terenie powiatu nowosolskiego. Tym razem są to padłe łabędzie w gminie Bytom Odrzański. W związku z tym inspekcja sanitarna wprowadziła dla hodowców drobiu nakazy dotyczące zamknięcia i odosobnienia drobiu domowego lub innych ptaków, karmienia i pojenia ich w zamknięciu lub miejscu osłoniętym, odkażania rąk i obuwia, zabezpieczenia ściółki, paszy i wody do pojenia przed dzikimi ptakami i ich odchodami. – Wprowadziliśmy także obowiązek informowania inspekcji o miejscach utrzymywania drobiu – mówi Ewelina Lis, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowej Soli.

Szczegóły można znaleźć na stronie Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w Nowej Soli.