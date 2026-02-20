Europa stała się woke, ale nie dotyczy to wszystkich krajów: Węgry, Polska, Czechy i Słowacja poszły w drugą stronę – powiedział w piątek (20 lutego) prezydent USA Donald Trump.

Chcę, żeby Europa się wzmocniła. Europa stała się woke. Europa jest nie do poznania

– oświadczył Trump na konferencji prasowej, odpowiadając na pytania o relacje z Europą w obliczu unieważnienia przez Sąd Najwyższy większości wprowadzonych przez niego ceł.

Czym jest woke culture?

Tzw. woke culture, to kultura wzmacniania świadomości i wrażliwości społecznej, m.in. na kwestie rasowe i prawa mniejszości seksualnych (od ang. woke – przebudzony).

Trump zaznaczył, że nie dotyczy to wszystkich krajów.

Spójrzcie na Węgry, na Polskę, Czechy, Słowację… Są kraje, które poszły zupełnie w drugą stronę

– dodał.

Ale Europa musi być silna, a one staje się miękka i nie do poznania. Jedziesz do niektórych krajów. Nie chcę mówić konkretnie, ale myślę, że wszyscy wiedzą, o czym mówię. I są one nie do poznania. Stają się przejęte przez ekologów. Wiatraki niszczą ich pola, piękne łąki i oceany. Płacą fortunę

– powiedział.

Europa musi zmądrzeć. Zabiją ją dwie rzeczy: energia i imigracja

– oświadczył prezydent Stanów Zjednoczonych.