Ponad 86 tysięcy pacjentów leczyło się w ubiegłym roku w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze. Lecznica, w podsumowaniu roku 2025 wskazała, że liczba pacjentów w ostatnich latach stale rośnie. Hospitalizacji przybywa zwłaszcza na oddziałach onkologicznych. Nie maleje także liczba pacjentów przyjmowanych na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. SOR i ambulatorium chirurgiczne w ubiegłym roku przyjęło ponad 25 tysięcy osób. Sylwia Malcher-Nowak, rzeczniczka szpitala w Zielonej Górze przypomina, w jakich sytuacjach można skorzystać z tego rodzaju pomocy:

W 2025 roku z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej skorzystało ponad 24 tysiące pacjentów. Część z nich przyjeżdża z miejscowości ościennych, a nawet spoza regionu – dodaje Sylwia Malcher-Nowak:

W roku 2025 leki w ramach chemioterapii i programów lekowych kosztowały 161,5 miliona złotych – podał zielonogórski szpital.