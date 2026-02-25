Przeglądając internet mogliśmy natrafić na adresy stron, w których znajdowała się literówka. Lepiej na taką stronę nie wchodzić, bo najprawdopodobniej taki adres www został stworzony przez cyberprzestępcę. W programie „Cyberprzezorny” dziś wyjaśnimy czym jest „typosquatting”. Temat rozwinie stały ekspert Radia Zachód, Grzegorz Boruszewski. Zaprasza Piotr Kuśnierz.