Przeglądając internet mogliśmy natrafić na adresy stron, w których znajdowała się literówka. Lepiej na taką stronę nie wchodzić, bo najprawdopodobniej taki adres www został stworzony przez cyberprzestępcę. W programie „Cyberprzezorny” dziś wyjaśnimy czym jest „typosquatting”. Temat rozwinie stały ekspert Radia Zachód, Grzegorz Boruszewski. Zaprasza Piotr Kuśnierz.
Adaptacja byłej szkoły rolniczej w Siedlisku
W Siedlisku trwa adaptacja budynku byłej szkoły rolniczej na placówki społeczno - kulturalne. Na parterze historycznego pałacyku Adelajdy powstanie dom kultury...