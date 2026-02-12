Mieszkańcy Kargowej uczczą dziś 107. rocznicę bitwy o miasto w Powstaniu Wielkopolskim. 11 i 12 lutego 1919 roku Niemcy prowadzili ofensywę mającą odbić Kargową z rąk powstańców. Mimo zaciekłej obrony Wielkopolanie musieli się wycofać, a Kargowa została w granicach Niemiec do 1945 roku.

– To będą skromne, tradycyjne obchody. Ale dla nas najważniejsza jest pamięć o tamtych dniach i ofierze krwi złożonej przez naszych rodaków – mówi Marta Paron, burmistrzyni Kargowej.

W walkach o obronę Kargowej i sąsiedniego Babimostu poległo około 40 powstańców z tzw. Kompanii Wielichowskiej. Rannych zostało 70 żołnierzy, a 30 dostało się do niewoli.

Posłuchaj audycji dokumentalnej Kamila Hypkiego o bitwie pod Kargową: