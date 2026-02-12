Jedna osoba zginęła, około 850 tysięcy ludzi jest bez prądu, występują utrudnienia na drogach, są zniszczenia materialne. Przez południową część Europy, głównie Portugalię, Hiszpanię, Francję i Włochy przechodzi orkan Nils. Żywioł przynosi silny wiatr i ulewny deszcz.

W Hiszpanii wiele budynków jest uszkodzonych. W Walencji prędkość wiatru dochodziła do 150 kilometrów na godzinę. Dziesiątki osób ewakuowało się z północnej Portugalii, ponieważ powodzie i osuwiska zagrażają ich domom.

Wśród osób, które doświadczyły siły żywiołu w miejscowości Albergaria-a-Velha, w środkowej części kraju, była 87-letnia pani Otillia:

Woda nie wdarła się do mojego domu, ale była blisko drogi, więc nie mogłam się z niego wydostać. Nie chcę się ewakuować. To bardzo smutne. Mieszkam w tym domu od prawie 60 lat, a teraz muszę zamieszkać u dzieci i tyle

– powiedziała.

We Francji w wyniku przejścia orkanu Nils zginął mężczyzna, gdy drzewo spadło na jego pojazd. Od rana bez prądu pozostaje ponad 850 tys. gospodarstw domowych – najwięcej w Nowej Akwitanii i Oksytanii.

Kilka ośrodków narciarskich we francuskich Alpach zostało zamkniętych z powodu zagrożenia lawinowego. Synoptycy zapowiadają intensywne opady śniegu i silny wiatr. Najbardziej dotknięte są zachodnie i południowe regiony Francji.

We Włoszech orkan zrywał dachy, szczególnie w regionach Sardynii i Kalabrii.