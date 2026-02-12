Policjanci drogówki z Żagania zatrzymali 41-letnią kobietę, która prowadziło auto, mając ponad dwa promile alkoholu. Złamała też sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

Kierująca Peugeotem została zatrzymana we wtorek w Jeleninie w ramach rutynowej kontroli. Funkcjonariusze od razu poczuli od niej woń alkoholu.

Mimo sądowego zakazu kierowania pojazdami mechanicznymi, mając ponad dwa promile alkoholu, 41-latka wsiadła za kierownicę osobowego peugeota. Policjanci z drogówki przerwali nieodpowiedzialną jazdę. Pojazd został odholowany na policyjny parking. Za popełnione przestępstwa, kobiecie grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

Kobieta na pytania policjantów oświadczyła, że piła alkohole różnego rodzaju. Potwierdziło to badanie stanu trzeźwości, urządzenia wykazały ponad dwa promile

– informuje podkom. Arkadiusz Szlachetko z Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu.

Po sprawdzeniu w policyjnym systemie okazało się też, że 41-latka wsiadła za kółko pomimo wydanego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów. Peugeot, którym kierowała, został zabezpieczony procesowo i odstawiony na policyjny parking.

– Za kierowanie w stanie nietrzeźwości oraz wbrew sądowemu zakazowi, kobiecie grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności – mówi Szlachetko.