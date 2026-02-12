W tym roku będzie mniej pieniędzy na wsparcie bezrobotnych. Urzędy pracy będą ograniczać projekty aktywizacyjne: wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej czy staże.

Różnice budżetowe zależą głównie od dotychczasowego zaangażowania poszczególnych urzędów. Nina Kowalonek, wicedyrektorka urzędu pracy w Zielonej Górze, przyznaje, że pieniądze dostanie mniej osób, a dofinansowanie dla firm będzie krótsze:

W ubiegłym roku programy aktywizacyjne objęły pięciuset bezrobotnych z powiatu zielonogórskiego. W tym roku będzie to tylko 160 osób.

