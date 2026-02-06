Odporność Europy na zagrożenia, bezpieczeństwo unijnych państw członkowskich, wizja przyszłości w kontekście niebezpieczeństw związanych ze światowymi konfliktami stały się przedmiotem badań naukowców. Wnioski przedstawiono na XXVI Międzynarodowej Konferencji z cyklu Europa XXI wieku. Ta, po raz kolejny, zorganizowana została w Collegium Polonicum w Słubicach.

Jak mówi profesor Szymon Ossowski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, bezpieczeństwo w dobie niestabilnej polityki światowej, jest tematem wiodącym. O ile scenariusz, w którym rosyjskie rakiety spadają na Warszawę jest mało prawdopodobny, o tyle cyberataki stają się naszą codziennością:

Profesor Tadeusz Walas z Collegium Polonicum mówi, że Europa musi zastanowić się nad sojuszami, bo te niegdyś stabilne, obecnie stają się niewiadomą:

Bartosz Jagura z Collegium Polonicum mówi, że słubicka uczelnia jest do organizowania tego typu konferencji idealna, bo leży w regionie przygranicznym:

W wydarzeniu uczestniczyło ponad 170 naukowców.