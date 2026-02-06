84. stulatków jest w naszym regionie uprawnionych do pobierania specjalnego świadczenia od państwa. Tak zwane świadczenie honorowe funkcjonuje w Polsce od 1972 roku. Od ubiegłego roku wynosi ponad 6,5 tysiąca złotych.

W naszym województwie jest 84 stulatków uprawnionych do tego świadczenia, to o 12 proc. więcej niż rok temu. Zdecydowana większość z nich to kobiety. Mówi Agata Muchowska, rzeczniczka lubuskiego ZUSu.

O świadczenie nie trzeba składać wniosku. Świadczenie honorowe mogą otrzymać również osoby, które nie mają prawa do emerytury lub renty. Muszą jednak złożyć wniosek na formularza ESH. Znajdą go w każdej placówce ZUS.