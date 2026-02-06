Osoby, które ukończyły 100 lat, mogą liczyć na specjalne wsparcie finansowe od państwa. Tak zwane świadczenie honorowe funkcjonuje w Polsce od 1972 roku. Obecnie pobiera je ponad 4 tysiące osób. W naszym województwie uprawnionych do tego świadczenia jest 84 stulatków, to o 12 proc. więcej, niż rok temu. Zdecydowana większość z nich to kobiety. Mówi Agnieszka Kazoń, regionalny rzecznik prasowy ZUS w Zielonej Górze.

W takim przypadku nie trzeba składać wniosku, a decyzję stulatek otrzyma z właściwej instytucji.

Świadczenie honorowe mogą otrzymać też osoby bez prawa do emerytury lub renty. Muszą jednak złożyć odpowiedni wniosek. Jeśli emerytura lub renta wypłacane są przez dwa różne organy, świadczenie honorowe przyzna i wypłaci ZUS.