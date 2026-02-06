W ostatnich tygodniach Polska mierzy się z gwałtownym wzrostem zachorowań na grypę. Jak wynika z danych Głównego Inspektora Sanitarnego, tygodniowo notuje się nawet 50 tysięcy przypadków. To aż dwukrotnie więcej niż na początku stycznia. Szczególnie niepokojąca jest szybka dynamika wzrostu zachorowań. Od początku sezonu grypowego hospitalizacji wymagało już blisko 3 tysiące osób. O tym, jak chronić się przed wirusem i dlaczego tegoroczny sezon jest wyjątkowo trudny? Opowie Daria Wielogórska – Rutka, prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Zielonej Górze