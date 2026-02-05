Ogólnopolski Konkurs Na Reportaż Radiowy im. Ireny Linkiewicz „Po Prostu Człowiek” został rozstrzygnięty 9 września. Członkowie naszego Jury to mistrzowie reportażu radiowego: Anna Sekudewicz, Janina Jankowska, Irena Piłatowska, Jan Smyk i Cezary Galek. Cały werdykt w specjalnej zakładce konkursowej na naszej stronie głównej, dostępny również z poziomu strony redakcji reportażu.

Co kilka tygodni prezentujemy na antenie jeden nagrodzony albo wyróżniony reportaż. Zaczęliśmy od pierwszej nagrody, która trafiła do Michała Słobodziana z Polskiego Radia PIK za reportaż „Plan B”. Później przedstawiliśmy III nagrodę w konkursie przyznaną naszej redakcyjnej koleżance Elżbiecie Wozowczyk-Leszko. Następnie II nagrodę, która trafiła do rąk naszej koleżanki z PR Kraków Anny Piekarczyk za reportaż pt. ”Sygnalista” i wyróżnienie – „Siostra Longina” będące dziełem Mariusza Kamińskiego z PR Lublin.

Czas na kolejna prezentację autorstwa Joanny Gąski z Polskiego Radia Kraków.

O autorce

Jest absolwentką dwóch kierunków na Uniwersytecie Jagiellońskim czyli filolog i dziennikarz w jednym. Przygodę z radiem rozpoczęła w 2004 roku. Sznyt reporterski zdobywała w radiu Plus, radiu Eska i radiu Vox. Współpracowała ze stacją TVN. Od 2010 roku zasila prężny zespół dziennikarzy Radia Kraków. Interesuje się tematyką naukową, wojskową i społeczną. Jest gospodarzem programu poświęconego nauce: „Pracują na Nobla”. Zajmuje się publicystyką wojskową i chętnie sięga po tematy poświęcone rozwojowi armii i służbie publicznej. Prywatnie kocha las, wycieczki rowerowe i poznawać nowe miejsca na mapie Hiszpanii.

O reportażu

To poruszająca opowieść o ochotnikach, którzy działają w sieci i tam wabią i później w realu demaskują potencjalnych przestępców. Kiedy zbiorą materiał dowodowy, pokonują setki kilometrów, żeby ująć sprawców. Łowcy pedofilów z Grupy Reagowania – Anioły Dzieciom GRAD pracują nocą i dniem, bo skala przestępstw seksualnych wobec dzieci w Polsce jest ogromna.

Na swoim koncie każdy z członków GRAD-u ma po kilkadziesiąt zatrzymań. Modus operandi grupy jest ściśle określony i zgodny z prawem. W Polsce działa obecnie kilka grup określających się jako „łowcy pedofilów”. Nie ujawniają swoich nazwisk, miejsca zamieszkania ani kompetencji zawodowych. Wykorzystują metodę „wabika”. Podają się za dziecko i czekają… Gdy pedofil zaczepia „dziecko” zbierają materiał dowodowy. Później dokonują obywatelskiego ujęcia. Właściwe zatrzymanie należy do policji.

Aż o 400 procent wzrosła liczba internetowych incydentów z użyciem treści seksualnych dotyczących dzieci – wynika z najnowszych danych. Samych tych treści jest siedmiokrotnie więcej niż wcześniej. – Dzięki pracy ekspertów Państwowego Instytutu Badawczego NASK wiadomo, kto dokładnie jest na celowniku internetowych pedofilów. Interesują ich niemal wyłącznie dziewczynki. Ponad 80 procent treści seksualnych dotyczy dzieci przed okresem dojrzewania, w wieku od 3 do 13 lat. W Polsce oficjalnie ponad 2000 dzieci rocznie pada ofiarami pedofilów. Tyle prowadzonych jest postępowań, ale liczba nieujawnionych ofiar może być jeszcze większa.

FOTO – autorka.