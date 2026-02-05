Gościem Karoliny Kamińskiej jest Daria Wielogórska-Rutka, prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej
Premier Donald Tusk w czwartek rano (5 lutego) spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Wizytę szefa polskiego rządu w...
Sąd zdecydował o areszcie na trzy miesiące dla pracownika MON podejrzanego o współpracę z obcymi służbami - przekazał w czwartek (5 lutego)...
Rodzice i opiekunowie od 1 lutego mogą składać wnioski o 800 plus na nowy okres świadczeniowy, który potrwa od 1 czerwca tego roku...
Potrącenie pieszej w Raculi. Do zdarzenia doszło na ul. Głogowskiej, na przejściu dla pieszych. Jest korek w tym miejscu –...
Budowa obwodnicy Trzciela znów stanęła. Przypomnijmy, inwestycja rozpoczęła się po kilku latach walki z przeciwnościami administracyjnymi i brakiem finansowania. Kiedy...
Kręgielnia wróci do Kargowej. Jeszcze przed 1945 rokiem działała w budynku obecnego domu kultury. Tym razem znajdzie się w obiekcie...
