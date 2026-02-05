Brandenburgia podsumowuje 35-lecie współpracy z Polską. W 1991 roku podpisany został traktat o dobrym sąsiedztwie. Stał się on podstawą współpracy obu państw.

Szef Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr odebrał kilka dni temu wyróżnienie za wkład w polsko-niemiecką współpracę. Czesław Fiedorowicz przekonuje, że stosunki z naszymi sąsiadami muszą się cały czas rozwijać.

Gość Radia Zachód zwrócił uwagę, że podczas ubiegłotygodniowego spotkania w Guben sporo mówiono o początkach polsko-niemieckiej współpracy.

Uroczystości 35-lecia współpracy polsko-niemieckiej zaplanowane są na czerwiec.