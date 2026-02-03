Piłkarki ręczne Osiński Trans AZS UZ przegrały wyjazdowe spotkanie z wiceliderem I ligi Zgodą Ruda Śląska 19:27.

Zielonogórzanki dobrze spisywały się w pierwszej połowie, ale po przerwie to warunki dyktowały szczypiornistki Zgody. Mówi Kacper Kiersnowski – szkoleniowiec AZS UZ: