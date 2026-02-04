W Światowym Dniu Walki z Rakiem (4.2.2026) zielonogórski szpital publikuje dane dotyczące nowotworów. Jak podała lecznica, w 2025 roku oddział onkologii przyjął blisko 2 tysiące 880 pacjentów. Wykonano ponad 8 tysięcy 400 chemioterapii. Na dziennym oddziale chemioterapii było ponad 6 tysięcy 200 chemioterapii.

Z kolei oddział onkologii i hematologii dziecięcej przyjął 341 pacjentów.

Światowy Dzień Walki z Rakiem został ustanowiony w 2000 roku. Co roku rosną statystyki związane z chorobami nowotworowymi – podała zielonogórska lecznica w komunikacie.

Według danych, oddział hematologii przyjął w 2025 roku prawie 1200 pacjentów, a oddział radioterapii – ponad 580. Z kolei w zakładzie radioterapii leczyło się blisko 1,5 tysiąca chorych.

Jak czytamy w mediach społecznościowych Szpitala Uniwersyteckiego, co roku na choroby nowotworowe zapada ponad 160 tysięcy Polaków, a ok. 100 tysięcy umiera z ich powodu.

Międzynarodowe zespoły badawcze szacują, że nawet 90 procent nowotworów determinowanych jest przez czynniki zewnętrzne. Przestrzegając zasad zdrowego stylu życia możemy znacząco obniżyć ryzyko wystąpienia nowotworu.