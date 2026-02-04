Zatrzymany pracownik MON usłyszał w środę (4 lutego) zarzut szpiegostwa na rzecz obcego wywiadu – poinformowała w środę prok. Alicja Szelągowska z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Dodała, że do sądu skierowany został wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny.
O zatrzymaniu swojego wieloletniego pracownika Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało we wtorek rano.
Jak powiedziała podczas środowej konferencji prok. Szelągowska, mężczyzna usłyszał zarzut z art. 130 par. 2 Kodeksu karnego, który – jak mówiła – dotyczy „szpiegostwa na rzecz obcego wywiadu”. Jak dodała, za czyn ten grozi kara pozbawienia wolności od lat ośmiu do dożywotniego pozbawienia wolności.
W dniu dzisiejszym podejrzany składał wyjaśnienia i został skierowany wniosek o tymczasowe aresztowanie
– podkreśliła.
Jak doprecyzowała, wniosek ten trafił do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy.
Czytaj także:
Po groźbach funkcjonariusza SOP wobec dziennikarza formacja składa zawiadomienie do prokuratury
W związku z informacjami o groźbach funkcjonariusza SOP wobec jednego z dziennikarzy formacja w środę (4 lutego) złożyła zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa - poinformowała Służba Ochrony Państwa. Dodała,...Czytaj więcejDetails