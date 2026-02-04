Jubileusz 60-lecia istnienia świętowała dzisiaj Szkoła Podstawowa nr 14 w Zielonej Górze. Podczas uroczystej gali, która odbyła się w sali kolumnowej urzędu marszałkowskiego, przypomniano historię placówki oraz uhonorowano tych, którzy wnieśli wkład w jej działalność. Nie zabrakło także występów artystycznych i okolicznościowych przemówień.

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza mieści się przy ul. Jaskółczej. Jak mówi Sylwia Matuszak, dyrektorka placówki, dzisiejszy jubileusz to czas wielkiej radości i podsumowań:

W gali jubileuszowej wzięli udział nie tylko obecni uczniowie, ale także absolwenci i emerytowani nauczyciele. Jedną z nich była Wanda Starczewska-Hawełka, która pracę w szkole zakończyła w roku 2000:

– SP 14 kojarzy nam się z dobrą atmosferą i bardzo pomocnymi nauczycielami – przyznają kolejno Aleksandra Popowicz i Marta Jurkowska, uczennice klasy ósmej:

– Razem z nauczycielami organizujemy wiele atrakcji i wyjazdów – dodaje Aneta Walczak, przewodnicząca Rady Rodziców:

Świętowanie jubileuszu 60-lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 14 zakończy się 7 lutego, kiedy to odbędzie się Bal Absolwenta w Palmiarni.