Czy radykalny język i radykalne działanie stały się jedynym narzędziem w walce o prawa zwierząt? Niech to pytanie towarzyszy nam w czasie rozmowy z Szymonem Bałkiem, przyszłym lekarzem weterynarii i aktywistą działającym na rzecz praw zwierząt.

Ale dzisiaj w tej rozmowie będzie też miejsce na opowieść o zwierzętach w życiu Szymona, dlaczego są po przejściach, jak zmieniają jego życie i jak Szymon stworzył dom dla swoich zwierzaków.

Szymon Bałek – działacz prospołeczny, obrońca praw zwierząt, dojrzały student weterynarii

Szymon Bałek to znany krakowski działacz prospołeczny i prozwierzecy , który od lat angażuje się w walkę o sprawiedliwość zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. Wielokrotnie publicznie wypowiadał się na temat praw zwierząt oraz praw obywatelskich, organizując i uczestnicząc w licznych inicjatywach społecznych. Jego motto: Nie ma praw człowieka bez praw zwierząt!

Jest także bohaterem serialu audio: „Sygnalista. Jak cicho trzeba siedzieć by skończyć studia weterynaryjne?” zrealizowanego przez Red. Annę Piekarczyk z Radio Kraków

Dlaczego, żeby zmienić los zwierząt bezdomnych, trzeba się bić?

Przykładem znanej osoby jest Doda, która od początku 2026 roku prowadzi intensywną walkę o poprawę losu zwierząt w Polsce, skupiając się na likwidacji tzw. „pato-schronisk”. Jej działania wywołały ogólnokrajową debatę na temat dziurawego systemu kontroli i opieki nad bezdomnymi psami i kotami.

W audycji porady behawiorystki zwierząt Małgorzaty Biegańskiej-Hendryk

środa, 4.02.2025