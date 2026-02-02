Do aresztu trafił 39-latek podejrzany o spowodowanie pod wpływem alkoholu wypadku, w którym zginął 44-letni motorowerzysta – poinformowała w poniedziałek (2 lutego) podinsp. Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. Do tragedii doszło w pobliżu wsi Smolno Małe w powiecie zielonogórskim.

39-latek decyzją sądu został aresztowany na trzy miesiące. Za spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym pod wpływem alkoholu grozi mu od pięciu do nawet 20 lat więzienia.

Do wypadku doszło w piątek wieczorem na skrzyżowaniu DK32 z lokalną drogą. 39-latek, kierując Oplem Astrą, uderzył w motorowerzystę, który skręcał z głównej drogi w lewo, w kierunku wsi Smolno Małe.

Na skutek uderzenia kierujący jednośladem upadł na jezdnię, a motorower uderzył w jadącego z naprzeciwka Citroena Berlingo. Oba pojazdy zapaliły się.

W wypadku na miejscu zginął 44-latek kierujący jednośladem. Badanie wykazało, że siedzący za kierownicą Opla 39-latek miał 2,3 promila alkoholu w organizmie, został on zatrzymany przez policjantów.