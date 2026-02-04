Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gołoledzią w czwartek. Pierwsze gorzowskie szkoły już dziś po południu podjęły decyzje dotyczące jutrzejszej nauki.
Ostrzeżenia przed gołoledzią dla wszystkich 16 województw. Nastąpi zwrot w pogodzie
W związku z nadejściem ciepłego frontu atmosferycznego w najbliższych dniach temperatura na południu kraju wyniesie do 7 st. C. Od dzisiejszego wieczora obowiązywać będą alerty przed opadami marznącymi w...
Szkoły zamknięte z powodu mrozu. MEN zaktualizowało listę
Z powodu niskiej temperatury w środę (4 lutego) zajęcia odwołano w 173 szkołach. Najwięcej w woj. pomorskim – w 114 i w woj. mazowieckim – w 26. W części...