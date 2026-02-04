Blisko 50. osób ewakuowano z bloku przy ul. Wróblewskiego w Gorzowie w którym w doszło do wybuchu. Eksplozja miała miejsce w piwnicy. Zawalił się korytarz piwniczny. Trwa akcja służb. Nie ma informacji o poszkodowanych osobach.

Do zdarzenia doszło przed godziną 5 rano w budynku przy Wróblewskiego 54a. Mieszkańcy zostali przez strażaków ewakuowani. Część znalazła schronienie w Miejskim Żłobki nr 1. Na miejsce podstawiono także autobusy MZK w który można się ogrzać i przeczekać akcję służb.

Mówi rzecznik gorzowskiej straży pożarnej Karol Brzozowski:

Na razie przyczyna nie jest znana. Na miejscu działa dziewięć zastępów straży pożarnej, policja i pogotowie. Jest także nasz reporter, który rozmawiał z komendantem gorzowskiej straży Dariuszem Szymurą:

Na miejscu jest nadzór budowlany, budynek będzie sprawdzany pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Mówi rzecznik urzędu miasta Wiesław Ciepiela:

Z budynku ewakuowano blisko 50 osób najpierw do podstawionego autobusu, a następnie do pobliskiego żłobka nr 1. Mówi dyrektor wydziału bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Grzegorz Rojek:

Przyczyny wybuchu sprawdza policja. Mówi rzecznik gorzowskiej policji Grzegorz Jaroszewicz: